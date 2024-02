Neues Restaurant in Neukirchen-Vluyn Café und Restaurant Nieper Kuhlen eröffnet im März auf dem Golfplatz

„Regionale Authentizität trifft auf mediterrane Finesse“ – so beschreibt Dennis van den Berg den Stil seines Restaurants, das im März am Golfplatz in Niep eröffnet. Darum trägt dieses auch den Namen „Café und Restaurant Nieper Kuhlen“. Am 1. März werden die Türen für geladene Gäste geöffnet, am 2. März dann „für jedermann“. Neben van den Berg gehören Krzysztof Wisniewski und Oleg Tabirta mit zum Team. „Wir kennen uns schon seit 15 Jahren und haben immer davon geträumt, was Eigenes zu machen“, sagt van den Berg. „Und die Lage hier ist einfach einzigartig; von allen Seiten aus schaut man ins Grün“, sagt er. Van den Berg war früher Pächter im Bauernhofcafé Binnenheide in Kevelaer, daher kennen ihn noch einige Menschen aus der Region.