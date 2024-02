Umweltbewusstsein schärfen in Neukirchen-Vluyn Gesamtschule Niederberg veranstaltete Repaircafé mit Schülern

Die höchste Summe an Punkten wird zum Schluss mit einem Klassenausflug in die Essener Ausstellung „Phänomania“ belohnt. „Sinn der Sache ist es, das Nachhaltigkeitsbewusstsein vor allem bei jungen Leuten zu fördern“, erklärt Michaela Grau, Klassenlehrerin der 7e an der Gesamtschule Niederberg. In diesem Sinne hat sie vor Kurzem für zehn ihrer Schülerinnen und Schüler eine besondere „Repair“-Aktion mit Bernd Hilterhaus, einem versierten Schlosser der Neukirchen-Vluyner Arbeitslosen-Initiative „Tu was“, organisiert. Dabei nahmen die Teilnehmenden unter seiner Anleitung einige ihrer zuvor gesammelten, defekten Elektrogeräte auseinander und überprüften dabei zunächst, ob sie noch repariert werden können.