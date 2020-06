Öffnung unter Corona-Bedingungen : Rheurdter Reparaturcafé öffnet wieder – aber ohne Café

Rheurdt Auch das ReparaturCafé in Rheurdt musste coronabedingt pausieren. Am kommenden Samstag, 20. Juni, ist die Werkstatt im Haus Quademechels auf der Rathausstraße erstmals wieder für Besucher geöffnet.

„Wir dürfen das ReparaturCafé nur öffnen, wenn wir uns an die Corona-Regeln halten. Das bedeutet für uns auch, dass wir leider keine Speisen und Getränke ausgeben können“, so der Initiator Frank Hoffmann. Die Besucherinnen und Besucher müssen außerdem eine Gesichtsmaske mitbringen und die Abstandsregeln beachten.

Ziel des ReparaturCafés ist es, mit Hilfe von Experten defekte Elektrogeräte wie Lampen oder Föhn aber auch Computer und Laptops, Fahrräder, kleine Möbel, Kleidungsstücke, Spielsachen oder was sonst noch zuhause in der Ecke steht, zu reparieren. Denn oftmals können diese Gegenstände wieder flott gemacht werden, so dass ein Neukauf und das Wegwerfen des defekten Gerätes in vielen Fällen umgangen werden kann. Die Experten beraten aber auch, wenn die Reparatur zu kompliziert wird oder sie sich nicht mehr lohnt. „Außerdem machen wir kleinere Näharbeiten und bieten Hilfe und Beratung zum Beispiel bei Software- und Hardwareproblemen an. Traditionell findet beim ReparaturCafé-Tag jedesmal ein reger Austausch statt und es werden Tipps und Tricks getauscht“, berichtet Hoffmann. Dabei gehe es um Hilfe zur Selbsthilfe. Die Besitzer der Geräte sollen die Gelegenheit bekommen, den Weg der Reparatur mitzuverfolgen. „Das ReparaturCafe versteht sich nicht als ein kostenloser Reparaturdienstleister, wo man die Sachen abgibt und inzwischen Einkaufen geht“.