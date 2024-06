Reit- und Springturnier in Rheurdt Hohe Wertnote für Britta Theußen

Über 20 Prüfungen waren es, die die Vereinsvorsitzende Sigrid Kottsieper mit ihrem Team zu diesem zweitägigen Turnier an der Kirchstraße ausgeschrieben hatte, zu denen zahlreiche Zuschauer die beeindruckenden Leistungen von Pferd und Reiter gespannt verfolgten. So unter anderem auch die Qualifikationsprüfungen zum Rasenchampionat, in der die Teilnehmer gleich in drei Springen um wertvolle Punkte kämpften. In dieser prestigeträchtigen Prüfung zeigten die Reiter ihre Fertigkeiten im Parcours, wobei Schnelligkeit und Präzision gefragt waren.