Reitsport in Rheurdt Zoe Fajar-Hellegers wurde in Bundeskader der U25-Fahrer berufen

Für Fajar-Hellegers und ihre Stute Nayla sowie für Jutta Barkschat mit Casper ging es eine Woche später zum ersten Turnierstart in Wettringen in Klasse A. Bei den Ponys belegte Fajar-Hellegers in der Dressur Platz sieben, im Kegelfahren Platz 19 und im Gelände Platz drei. Dies macht in der Kombi-Wertung Platz fünf in einer starken Konkurrenz von fast 30 Teilnehmern aus.