Sport in Rheurdt Internationales Vielseitigkeitsturnier Ende August in Rheurdt

In Rheurdt steht Ende August das nächste Reitturnier an: Am 24. und 25. August findet das Internationale Vielseitigkeitsturnier der Interessengemeinschaft Vielseitigkeitsreiten (IGV) KV Kleve in Kengen statt. Am Samstag werden Dressur- und Springreitturniere auf dem Turnierplatz in Rheurdt ausgetragen, am Sonntag finden Geländeritte statt. Mehr als 200 Reiterpaare aus den Niederlanden, Polen und Deutschland werden laut einer Schätzung ihre Nennung abgeben. „Somit werden wir unser Nennungsniveau der letzten Jahre halten können“, sagt die Vereinsvorsitzende Christel Heyl.