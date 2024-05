Reitsport in Rheurdt Fahrsport im Rheinland soll künftig besser vernetzt werden

Besonders beliebt an dem so warmen Tag war der Wassergraben, der für die Reiter und Pferde eine willkommene Abkühlung war. Jedes Hindernis wurde mit dem jeweiligen Gespann, ganz gleich ob Ein-, Zwei- oder Vierspänner, erarbeitet. Gerade beim eng gesteckten Labyrinth und auch am Berghindernis müssen die Kommandos und Hilfen sitzen, damit die Kutschen nicht anschlagen und umkippen. So konnten Fahrerinnen und Fahrer aller Altersklassen ab sieben Jahren ihr Können an den Leinen ausbauen und manchen Trick und Kniff für den optimalen Weg durch die Hindernisse erlernen.