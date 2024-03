Regionalplan Ruhr seit Ende Februar rechtskräftig Aktionsbündnis #daspinkekreuz reicht Beschwerde ein

Seit Ende Februar ist der Regionalplan Ruhr rechtskräftig. Noch am selben Tag, an dem dies beschlossen wurde, haben der Kreis und die betroffenen Kommunen Klage gegen die Kies-Pläne eingereicht. Auch das Aktionsbündnis #daspinkekreuz hat Beschwerde eingereicht. „Nun ist es also so weit, der Regionalplan Ruhr inklusive der über 900 Hektar auszukiesender Bereiche ist vonseiten des Wirtschaftsministeriums für rechtskräftig erklärt worden“, lautet der Anfang des Schreibens.