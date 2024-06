Diskussion im Neukirchen-Vluyner Rat um Lutz Reimann „Wir fordern die Stadtspitze auf, Bewegung in diese schwierige Situation zu bringen!“

Neukirchen-Vluyn · In der Ratssitzung am 26. Juni wurde erneut über das Thema Lutz Reimann diskutiert. Der Wehrleiter wurde am 22. Mai mit sofortiger Wirkung abberufen. Tim Rupprecht, Geschäftsführer des Fördervereins, forderte Bürgermeister Ralf Köpke zum Handeln auf. Elisabeth Wannenmacher von „NV Auf geht’s“ ging sogar noch einen Schritt weiter.

27.06.2024 , 10:28 Uhr

Lutz Reimann war jahrelang Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Neukrichen-Vluyn. Ende Mai wurde er abberufen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)