Diskussion in Neukirchen-Vluyn um Wehrleiter „Wir fordern die Stadtspitze auf, Bewegung in diese schwierige Situation zu bringen!“

Da die Ratssitzung am 26. Juni die Erste war, seitdem der ehemalige Wehrleiter Lutz Reimann abberufen worden war, kam dies natürlich zur Sprache. Bereits in der Fragestunde der Einwohner meldete sich Tim Rupprecht, Geschäftsführer des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, zu Wort. Er vertrat an dem Abend den Vorsitzenden Bernhard Uppenkamp, der sich entschuldigen ließ.