Rathaus in Rheurdt Mitarbeiter freuen sich über Büros im Ratssaal

„Hell, modern, freundlich.“ So beschreibt Monika de Lange das neue Büro, das sie als Fachbereichsleiterin Bürgerservice Mitte Januar bezog. Es liegt unter dem Dach des Ratshauses, in dem bis zu den Sommerferien 2023 Ausschüsse und Rat der Gemeinde Rheurdt tagten. Nach den Sommerferien begann der Umbau, der nach den Weihnachtsferien abgeschlossen wurde. 100 Quadratmeter Ratssaal verwandelten sich in drei Büros mit 20 Quadratmetern, ein Büro mit elf Quadratmetern sowie Flur und Vorraum, in dem der zentrale Kopierer und Drucker steht.