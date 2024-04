Kein Papier mehr, alles läuft online Digitale Arbeit im Rheurdter Rathaus steigert Produktivität

Seit April 2023 läuft auch das Bewerbungsmanagement in Rheurdt komplett übers Internet. „Das beginnt schon bei der Erstellung und Veröffentlichung der Stellenausschreibungen“, berichtet Ralf Spengel, Fachbereichsleiter für die allgemeine Verwaltung und Finanzen. „Es geht weiter bis hin zu der Beurteilung und Auswahl der geeigneten Kandidaten“, sagt er. So entfielen etwa das Ausdrucken und Verteilen der Unterlagen an alle, die am Bewerbungsprozess beteiligt sind. Postalische Anschreiben seien daher nicht mehr notwendig.