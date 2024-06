Rathaus Neukirchen-Vluyn Rathaus muss bis Anfang Oktober 2024 saniert werden

Die Stadt gibt zudem einen Hinweis zur Europawahl: Der barrierefreie Eingang kann auch am Tag der Wahl, also am Sonntag, 9. Juni, nicht genutzt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger, die an dem Tag im Rathaus wählen sollten, wurden vorab per Post darüber informiert, dass sie am besten Briefwahl beantragen sollen. Das geht noch bis Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr. Die Briefwahlunterlagen werden dann allerdings nicht mehr per Post zugestellt, sondern notfalls von Mitarbeitern des Rathauses persönlich vorbei gebracht, erklärt Sandra Kiss, Pressesprecherin der Stadt Neukirchen-Vluyn, auf Nachfrage. „Falls am Wahlsonntag doch jemand mit dem Rollstuhl etc. zum Rathaus kommt, werden wir aber eine Lösung finden. Jeder wird wählen können“, sagt sie.