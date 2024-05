Brandschutz in Neukirchen-Vluyn Rathaus muss ab Mitte Mai saniert werden

Damit mobil eingeschränkte Bürgerinnen und Bürger dennoch die Dienstleistungen der Verwaltung in Anspruch nehmen können, wird ein Beratungsangebot am Außenstandort Baubetriebshof vorgehalten. Um zu gewährleisten, dass die erforderlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch vor Ort sind, ist eine Terminvereinbarung zwingend erforderlich. Bei Bedarf sollen sich Bürgerinnen und Bürger dafür an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden.