Thema im Neukirchen-Vluyner Rat Kommt ein Permakultur-Reallabor an den Klingerhuf?

Erst war die Rede von einem Waldkindergarten am brachliegenden Areal Klingerhuf, jetzt hat die Stadt Neukirchen-Vluyn eine andere Idee: Ein Permakultur-Reallabor Klingerhuf, das durch den Verein „Permakultur-Niederrhein“ in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein Waal und der Stadt Neukirchen-Vluyn umgesetzt werden soll. Darunter ist ein Mix aus Umweltschutz, Freizeit, Bildung und Tourismus zu verstehen. Die Umsetzung des Permakultur-Reallabors will der Rat am Mittwoch, 26. Juni, beschließen, nachdem zuletzt der Haupt- und Finanzausschuss am 19. Juni über das Thema diskutiert hatte.