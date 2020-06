Politik in Rheurdt : Rat entscheidet über Umgestaltung des Burgerparks

Der Burgerpark soll umgestaltet werden. Foto: Dirk Neubauer

Rheurdt Die Gemeinde will in diesem Jahr eine Bordsteinabsenkung, die Erweiterung der Stromversorgung und das Fällen des Walnussbaums umsetzen. Die Pfingstkirmes 2021 soll dann im Burgerpark stattfindet.

Am Montag, 22. Juni, kommt um 18 Uhr der Rat der Gemeinde Rheurdt zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Wegen der Corona-Krise treffen sich die Mitglieder nicht wie gewohnt im Ratssaal, sondern in der Turnhalle am Schulweg. Mit dieser Ratssitzung schließt die aktuelle Wahlperiode, die neue beginnt im November, wenn sich nach der Kommunalwahl am 13. September der Rat neu konstituiert.

Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung steht unter anderem die Umgestaltung des Burgerparks. Laut Vorlage zur Sitzung will die Gemeinde in diesem Jahr eine Bordsteinabsenkung, die Erweiterung der Stromversorgung und das Fällen des Walnussbaums umsetzen. Die Pfingstkirmes 2021 soll dann im Burgerpark stattfindet. Im Anschluss an die Pfingstkirmes soll eine ökologische Aufwertung des Parks vorgenommen werden. Dazu sollen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 Euro in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Auch über die Neugestaltung des Marktplatzes in Rheurdt stimmen die Ratsmitglieder ab. Die Gestaltung der Außenanlagen des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie des zukünftigen öffentlichen Parkplatzes soll entsprechend eines erstellten Konzeptes erfolgen. In dem in einer Arbeitsgruppe vorgestellten Entwurf war vorgesehen, dass die Außenfläche des Kindergartens um insgesamt 194 Quadratmeter erweitert wird. In der aktuellen Planung sind nunmehr 224 Quadratmeter als Erweiterungsfläche vorgesehen. Diese zusätzlichen 30 Quadratmeter stehen bereits im Eigentum der Kirchengemeinde. Zur Realisierung der Erweiterung schlägt die Verwaltung einen Flächentausch mit der katholischen Kirchengemeinde vor.

Aktuell befinden sich auf dem Marktplatz 62 markierte Stellplätze (davon vier Behindertenstellplätze), die für die Nutzung durch die Öffentlichkeit und für die Freiwillige Feuerwehr als Mitarbeiterstellplätze zur Verfügung stehen. Allerdings sind die unterhalb der Platanen gelegenen Stellplätze nicht groß genug, so dass real nur 58 öffentliche Stellplätze nutzbar seien, heißt es. In der jetzigen Planung sind für die Feuerwehr 25 Stellplätze vorgesehen. Für den öffentlichen Bereich sind 62 Stellplätze, inklusive vier Behindertenstellplätze, geplant.