Aus der Ratssitzung : Stadtrat will ein neues Freizeitbad

Stadtrat will ein neues Freizeitbad

Ende 2026 sollen im alten Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn die Lichter dauer­haft ausgehen. Der Neubau eines neuen Bades wurde am Mittwoch im Rat beschlossen. Foto: Enni (honorarfrei)/Stuckart

Neukirchen-Vluyn Der Grundsatzbeschluss ist einstimmig auf den Weg gebracht worden. Wo das neues Bad entsteht und ob der Badebetrieb zeitweise ruhen muss, steht noch nicht fest.

Nach einer intensiven Diskussion wurde im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am Mittwochabend der Neubau eines Freizeitbads einstimmig beschlossen. Mit diesem Grundsatzbeschluss wolle man ein starkes Signal setzten und zeigen, dass der Rat ein neues Bad wolle, betonte die Erste Beigeordnete und Kämmerin der Stadt Margit Ciesielski. Das neue Freizeitbad soll sowohl den Bedarf für öffentliches Schwimmen als auch für Schul- und Vereinsschwimmen sicherstellen. Der Standort für das Projekt blieb weiter offen.

Die CDU-Fraktion hatte vor der Ratssitzung einen Antrag auf einen geänderten Beschlusstext eingereicht. Dabei ging es unter anderem um den Begriff „Ersatzneubau“. Dieser war der Fraktion ein Dorn im Auge. Fraktionsvorsitzender Markus Nacke erläuterte, dass die Formulierung bedeute, dass das neue Bad als Ersatz auf dem Grundstück des bestehenden Bades gebaut werden würde. Das wiederum hieße, dass es voraussichtlich zwei Jahre lang – dieser Zeitraum ist für Abriss und Neubau eingeplant – kein Bad in Neukirchen-Vluyn geben würde und somit in dieser Zeit auch kein Schul- und Vereinsschwimmen stattfinden könnte. An einem neuen Standort hingegen könne parallel zum laufenden Betrieb gebaut werden.