Ranzenbörse in Neukirchen-Vluyn : Auf der Suche nach dem richtigen „Torni“

Ranzenbörse in Neukirchen-Vluyn

Wichtige Frage für viele angehende Grundschüler und ihre Eltern: Welche Schultasche ist die richtige? Wir haben eine Familie bei der 17. Ranzenbörse im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf begleitet.

Der Andrang bei der Ranzenbörse im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf in Neukirchen ist enorm. Rund 450 verschiedene Modelle, vom Tornister bis zum Rucksack, stehen für den Schulstart bereit. Die Auswahl nach Herstellern und Ausführungen ist riesig. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Ranzencheck und anderen Angeboten. Da kann es schwerfallen, den Überblick zu behalten. „Wir sind gerade etwas überfordert. Die Auswahl überrascht mich sehr“, gesteht Stephan Grubeck. Sohn Fabian (5) wird nach den Sommerferien in die Schule gehen und ist bereits Feuer und Flamme. Auch ihm hat es die Sprache verschlagen. „Ich glaube, er orientiert sich daran, was die anderen Kinder gerade auf dem Rücken haben“, sagt seine Mutter Andrea Braems.