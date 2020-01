Schulanfang in Neukirchen-Vluyn : Ranzenbörse: Auf den Rücken, fertig, los!

Am Samstag, 11. Januar, findet zum 17. Mal eine Ranzenbörse statt. Im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf wartet für den Schulstart eine riesige Auswahl an Tornistern mit Zubehör.

Giesen-Handick und andere Unternehmen vor Ort veranstalten am Samstag, 11. Januar, zum 17. Mal die große Neukirchen-Vluyner Ranzenbörse. Unter dem Motto „Auf den Rücken, fertig, los!“ sind Eltern und Schulkinder von 9 bis 15 Uhr eingeladen, den Schulstart im Sport- und Freizeitpark Klingerhuf perfekt zu planen. „Die Einschulung ist für alle einer der wichtigsten Meilensteine. Eltern und Verwandte wollen ihre Kleinen gut unterstützen. Das fängt schon bei der Wahl des richtigen Schulranzens an. Leicht, bequem, rückengerecht, schön und nicht zu teuer sollte er sein. Aber woher wissen Eltern, was den Kinderrücken schont?“, fragt Geschäftsführer Frank Neumann. Antworten gibt es bei der Neukirchen-Vluyner Ranzenbörse. Dort kümmern sich das Team von Giesen-Handick und der Schroeder Papeterie aus Moers sowie Physio- und Ergotherapeuten um den richtigen Ranzen. Neumann: „Ganz besonders wichtig ist die fachkundige Beratung. Diese dauert so lange, bis das beste Modell gefunden ist.“ Ob der Schulranzen wirklich passt, aus gesundheitlicher Sicht empfehlenswert ist, lässt sich durch Ausprobieren herausfinden. Experten überprüfen den Sitz nach ergotherapeutischen Kriterien.

Die Ergotherapeuten des Therapiezentrums Bol bieten den Ranzenparcours, auf dem die Kinder mit dem Tornister springen, laufen und balancieren. Neumann: „Mittlerweile zum 17. Mal gibt es eine riesige Auswahl hochwertiger Markenschulranzen und Zubehör, limitierte Exklusivmodelle und eine große Anzahl an Schnäppchenpreisen und günstige Vorjahresmodelle.“ Hunderte von Tornistern stehen zur Auswahl, darunter Neuheiten bekannter Markenhersteller wie das Ranzenkonzept „ergobag“. Auch andere führende Marken stellen ausgeklügelten Modelle vor, die sich an Wanderrucksäcken orientieren, viel Tragekomfort bieten und durch Höhenverstellung an den Kinderrücken angepasst werden können. „Dass der Bedarf an fachkundiger Beratung groß ist, zeigen die steigenden Besucherzahlen. Die Ranzenbörse ist weit über die Region bekannt“, so Neumann. „Oft wollen Eltern im Laden einen Ranzen kaufen, sind aber angesichts der vielen Modelle, Ausführungen und der Wünsche ihrer Kinder überfordert. Die Resonanz auf die Börse zeigt, dass wir mit unserem Konzept genau richtig liegen“, so Neumann.