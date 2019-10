Qualität aus Neukirchen-Vluyn: Sahm-Dentallabor auf den Zahn gefühlt.

Viel mehr als bloß eine Urkunde: (vl.) Ulrich und Simone Sahm freuen sich über die Anerkennung für die hohe Qualität in ihrem Dentallabor. Michael Knittel von der Zahntechniker-Innung gratulierte. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Neukirchen-Vluyn Die Spezialisten aus Neukirchen-Vluyn bekamen ein Zertifikat für ihre Qualitätssicherung. Dem ging eine intensive Prüfung voraus. Das Unternehmen hat zehn Mitarbeiter und bildet regelmäßig aus.

Mächtig stolz sind Simone und Ulrich Sahm auf das neue Zertifikat, das ihr Dentallabor nach hohen Standards des Qualitätssicherungskonzeptes QS-Dental auszeichnet. Damit besitzt das Dentallabor einen Nachweis für die hohen Ansprüche an seine Arbeiten. QS-Dental ist ein Qualitätssicherungskonzept, das vom Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen entwickelt wurde und als „Allianz für meisterliche Zahntechnik“ (AMZ) Maßstäbe setzt.

Das Dentallabor Sahm hat seit rund 19 Jahren seinen Standort im Neukirchener Gewerbepark. Michael Knittel, Geschäftsführer der Zahntechniker-Innung im Regierungsbezirk Düsseldorf, überreichte das Zertifikat. „Wir setzen auf der Grundlage von europäischem Recht den geforderten Patientenschutz um“, so Knittel. „Patientenschutz hat für uns im Zahntechnikerhandwerk die oberste Priorität, gerade vor dem Hintergrund um die Skandale der Brustimplantate“, so Knittel über die hohen Qualitätsstandards im Sinne der Patientensicherheit wie auch zur Sicherung des deutschen Handwerks.

„Die individuellen maßgeschneiderten Zahnersatz-Lösungen aus hochwertigen Materialien fertigen wir in traditioneller Handwerkskunst, aber auch mit modernster Technologie und in Absprache mit dem Zahnarzt an“, so Ulrich Sahm. Mit dem Qualitätssicherheitskonzept QS-Dental setzt Sahm-Dental ein klares Qualitäts-Markenzeichen rund um den Zahnersatz für eine noch bessere Patientenversorgung.