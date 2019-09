Kleinkunst in Neukirchen-Vluyn : Puppenspieler führt Publikum in die Echsoterik ein

Michael Hatzius trat mit Echse in der Kulturhalle auf. Foto: Knappe, Jšrg (jkn)

Michael Hatzius gastierte in Neukirchen-Vluyn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Lameyer

Der Puppenspieler Michael Hatzius hat am Samstag sein Programm „Echsoterik“ in der Kulturhalle vorgestellt. Etwa 300 Besucher kamen, um die beliebte Echse zu sehen. Das freche Reptil mit Zigarre sinnierte auf dem Schoß des Puppenspielers über Wichtiges und auch weniger Wichtiges. Mit trockenem und zum Teil schwarzem Humor plauderte die Echse über die Anfänge der Welt. Sie war ja quasi von Anfang an dabei und kann sich noch gut an die Welt als Scheibe erinnern. Auch bei der Arche Noah war die Echse Augenzeuge. Und weil sie nicht mitdurfte, machte sie im eigenen Schiff „rüber“.

„Wer führt wen und was hält die Welt im Innersten zusammen?“ ist eine der Fragen, die der in Ostdeutschland geborene Künstler Michael Hatzius aufwirft. Aber auch der Nutzen von Naturkostläden wird diskutiert. „Habt ihr mal so `ne ungeduschte Ökomaus angequatscht?“ führt zu der Frage, warum Essen ohne Fleisch dennoch „als Fleisch verkleidet“ sein muss. Auch Tipps, wie man das Leben ohne große Anstrengung meistert, gibt es. Statt einer halben Stunde Sport am Tag kann man zum Beispiel auch das Ziel haben, dass noch Popcorn übrig ist, bevor der Film anfängt. Auf einer Leinwand über der Bühne waren Echse und Puppenspieler beim Besuch einer Esoterik-Messe in Österreich zu sehen. Der enge Kontakt zum Publikum liegt dem Künstler am Herzen. Er reagierte immer wieder auf Zurufe und improvisierte auch Liedtexte. Er führte die Echse durch den Saal und wählte mit Hife eines Hirschgeweihs, das jeder kurz in die Hand nehmen musste, Gesprächspartner aus. Die Zukunft einer Besucherin wurde nach einem „seriösen Anamnesegespräch“ mit Hilfe von Tarotkarten vorrausgesagt.

Der Berliner ist seit zehn Jahren mit der Echse unterwegs. Echsoterik ist nach „Echstasy“ und „Die Echse und Freunde“ sein drittes Comedysolo. Zwischendurch kamen aber auch andere Puppen -Schwein, Hund, Huhn, Kamel und Zecke- zu Wort. Die Schweine Steffi und Thorsten zeigten, wie man sich in der Tierwelt mobbt. Das Huhn lud zu einer spirituellen Reise ein.