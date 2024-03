Freizeitangebot in Neukirchen-Vluyn Arbeiten an Pumptrack-Anlage beginnen im April

Neukirchen-Vluyn · In der Nähe des Schulzentrums in Neukirchen-Vluyn soll eine Anlage für BMX- und Rollerfahrer errichtet werden. Dafür muss ab dem 18. März eine Baustelle an der Tersteegenstraße eingerichtet werden. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

17.03.2024 , 05:15 Uhr

In Rheinberg gibt es bereits eine Pumptrack-Anlage, in Neukirchen-Vluyn starten die Arbeiten dafür im April. Foto: Armin Fischer (arfi)

Ab Montag, 18. April, beginnen die Arbeiten an der neuen Pumptrack-Anlage in der Nähe des Schulzentrums. Bis Mitte April entsteht dort eine wellenförmige, künstlich angelegte Mountainbikestrecke, auf der Kinder- und Jugendliche mit BMX-Rädern, Fahrrädern, Rollern und Laufrädern ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. An der Tersteegenstraße wird aus diesem Grund ab Montag, 18. März, um 10 Uhr, eine Baustellenzufahrt etwa 50 Meter westlich des Landschaftsbandes Niederberg eingerichtet. Um insbesondere für die Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums eine größtmögliche Sicherheit zu schaffen, werden folgende Maßnahmen ergriffen: Vor der Baustelleneinfahrt endet aus beiden Richtungen der Radweg, sodass der Bereich zu Fuß überquert werden muss. Um dies zu gewährleisten, werden links und rechts der Einfahrt mobile Schranken aufgebaut, deren Position mehrmals täglich durch die Baufirma kontrolliert wird. Zusätzlich zu den Schranken werden die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer durch die Hinweisschilder „Baustelle“ und „Gefahrenzone“ sensibilisiert. Das Baufeld darf zwischen 7.30 und 8.30 Uhr nicht befahren werden. Diese Regelung gilt nicht in den Osterferien. Wenn Baustellenfahrzeuge den Fußweg passieren, müssen zwei Winkposten rechts und links der Einfahrt stehen und die Verkehrsteilnehmer zusätzlich warnen. Die Baustellenfahrzeuge dürfen den Weg mit maximal 10 Kilometern pro Stunde passieren. Um dies zu gewährleisten, werden hinter der Einfahrt zwei Bodenschwellen installiert. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bittet die Stadtverwaltung darum, die Tersteegenstraße besonders vorsichtig zu befahren und insbesondere Kinder auf die Gefahrenstelle auf dem Schulweg hinzuweisen. Eine entsprechende Infomail wird über die Schulleitungen der Gesamtschule und des Gymnasiums an die Eltern verschickt.

(RP)