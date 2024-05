Pumptrack in Neukirchen-Vluyn ist eröffnet Was lange währt, wird endlich gut

Pumptracks sind bei Kindern und Jugendlichen, durchaus aber auch bei Erwachsenen beliebt. Am linken Niederrhein gibt es solche in Aldekerk, Kamp-Lintfort, Kevelaer, Krefeld, Meerbusch, Moers, Rheinberg, Sonsbeck und Winnekendonk. Jetzt ist eine neue Anlage in Neukirchen-Vluyn an der Tersteegenstraße zwischen Sportplatz und Schulzentrum am Landschaftsband Niederberg entstanden und dazugekommen.