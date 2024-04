Projektwoche an Martinusschule in Rheurdt Zeichen für Umweltverschmutzung – Schüler forderten ihre Eltern zum Aufräumen auf

Vom 22. bis 26. April lief an der Rheurdter Martinusschule eine Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit. Am letzten Tag der Woche präsentierten die 226 Erst- bis Viertklässler ihren Eltern, Großeltern und Freunden stolz die Ergebnisse bei einem Tag der offenen Tür. Entsprechend groß war der Besucherandrang. „Wir machen alle vier Jahre eine spezielle, themenbezogene Projektwoche“, erklärte Schulleiterin Monika Herrschaft. „In den übrigen drei Jahren gibt es dazwischen immer einen Mitmachzirkus, einen Trommel-Workshop und ein von Eltern organisiertes Sommerfest. In diesem Jahr ist es wieder eine Projektwoche“, sagte sie.