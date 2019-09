Projektstau im Rathaus von Neukirchen-Vluyn: SPD rügt Personalmangel.

Im Rathaus von Neukirchen-Vluyn wird zu sehr am Personal gespart - kritisiert die SPD. Foto: Andrea Warnecke

Neukirchen-Vluyn Im Rathaus seien Projekte und Investitionen unerledigt geblieben.

Die erneute Verzögerung bei den dringend notwendigen Arbeiten an der Gerhard-Tersteegen-Schule kommen wie ein Bumerang ins Rathaus zurück: Vor 14 Tagen hatte der technische Beigeordnete Ulrich Geilmann im Bauausschuss einräumen müssen, dass der sanierungsbedürftige Schulhof in diesem Jahr nicht mehr angefasst werden könne. Da ein externes Planungsbüro weitere Schäden an der Schule entdeckt habe, reichten die im laufenden Haushalt bereitstehenden Mittel hinten und vorne nicht. Mehr noch: Da es aber zu wenig Personal im Rathaus gebe, um umzuplanen, werde der neue Ansatz nicht zum Etat 2020 fertig werden. Die Folge: Die Tersteegen-Schule rutscht ins Baujahr 2022 – wenn sie nicht wieder verschoben wird.