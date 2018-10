Private Müll-Sammelaktion auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn : Der „Monte Schlacko“ wird durchgefegt

NEUKIRCHEN-VLUYN Private Müllsammelaktion an der Halde Norddeutschland brachte 15 Säcke voller Unrat.

Erkennungszeichen: schwarzer Müllsack, Picker, gebückte Haltung. Die Halde Norddeutschland an der Geldernschen Straße wurde „gefegt“ und brachte zum Schluss über 15 Säcke an Unrat und Kuriositäten zu Tage. Reifen, Fahrradschläuche, ein Skateboard und ein Kinderwagen gehörten zu den großen Fundstücken. Die Säcke werden vom Baubetriebshof der Stadt am heutigen Montag abgeholt.

„Wesentlich mühseliger ist das Aufsammeln der vielen Glasscherben per Hand“, sagt Jane Mastnak. Die 40-Jährige hatte zu dieser Aktion aufgerufen und viel Resonanz aus der Bevölkerung, der Verwaltung und dem Regionalverband Ruhr (RVR) bekommen. Angefangen hatte alles mit einem Foto, das Nadine Oedinger ins Netz gestellt hatte. Pappbecher, Flaschen, Kippenreste und weiteren Abfall hatte sie in zwei Säcken zusammengetragen.

Wilder Müll ist schon lange ein Thema auf dem „Monte Schlacko“. Schon das habe sie geärgert, erzählt die Mutter. „Nur als mein kleiner Sohn anfing, sich die Zigarettenstummel in den Mund zustecken, musste ich etwas tun“, erinnerte sie sich. Jane Mastnak machte mit dem öffentlichen Appell den nächsten Schritt und lud zum Treffpunkt an die Himmelsleiter ein. „Ich sammle zuhause auch den Müll. Mich ärgert einfach das Desinteresse der Menschen“, erklärte Daniel, der eigens aus Kleve anreiste und bei seinen Eltern in Neukirchen Station machte. Ähnlich auch die Einstellung der anderen Sammler, die sich aus allen Richtungen dem Haldentop näherten. Als größtes Problem entpuppten sich die Glasscherben, die überall auf den Flächen glitzerten. „Gut, dass wir mit der Sonne die Splitter sehen“, sagte Nadine Oedinger. Vor allem für Vierbeiner eine Gefahr. „Schlimm wird es am Haldenhaus. Da liegen Kippenreste ohne Ende, leere und kaputte Flaschen“, so Jane Mastnak. Auch Bürgermeister Harald Lenßen half mit der Sammelaktion.

„Uns ärgert, dass es zu wenig Verantwortung für den eigenen Müll gibt“, sagte am Haldenaufgang Hildegard Schons, die zusammen mit Tochter Rieke (22) sammelte. „Ich bin selber Nutzerin der Halde und jogge. Dabei wird schnell sichtbar, was die Leute unterwegs alles wegschmeißen“, so Hildegard Schons, die auch an ein mutiges Maß an Zivilcourage appellierte. „Das ist einfach. Leute, die in der Natur entsorgen, ansprechen“, so ihr Tipp.

„Das Umweltbewusstsein müsste geschärft werden, denn Naturnutzer sind wir doch alle“, so Rieke, die auf den schwedischen Trend, das „Plogging“, hinwies. Das heißt im Klartext: nicht nur die Laufschuhe anziehen und Natur genießen, sondern beim Joggen auf der Laufstrecke Müll aufsammeln. In Schweden hat sich der Müll an Freizeitorten verringert, so eine erste Bilanz. Sportlicher Nebeneffekt: Das Aufsammeln hat Intervallcharakter, die Schulterpartien werden trainiert.