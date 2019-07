Premiere bei der Volkshochschule Neukirchen-Vluyn: Politik zum Mitreden.

Neukirchen-Vluyn Mit dem neuen Format „Stadtgespräch“ probt die Volkshochschule den Schulterschluss mit dem Rathaus. Start ins Herbstsemester.

Mit einer Premiere startet Anfang September das neue Programm der Volkshochschule (VHS). Das neue Format „Stadtgespräche“ soll die Bürger mehr in die Entwicklung der Stadt einbeziehen. Entwickelt wurde die Idee von VHS-Leiterin Wibke Friedrich und Wirtschaftsförderin Ulrike Reichelt. Bürgermeister Harald Lenßen ist gespannt, wie die Idee ankommt: „ Die Leitung des Kurses wird unterschiedlich sein, je nach Thematik. Wir wollen damit Diskussionen unter einander anregen und eine neue Alternative für die eintönigen Bürgerversammlungen bieten. Er hofft, dass ein kleineres Forum die Gäste ermuntert, „uns ihre Ideen für die Stadt mitzuteilen“. Vielleicht könne man das Angebot um einen Ausflug erweitern, wie einem Spaziergang im Grünen. In diesem Format soll es sich um aktuelle Themen der Stadt drehen, verspricht Lenßen.

Das Programmheft für das zweite VHS-Semester enthält zahlreiche bewährte, aber auch weitere neue Angebote. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt dieses Mal auf der Thematik Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit. Deshalb beginnen wir das zweite Semester auch mit einer Fahrradtour in die Natur“, sagt Wibke Friedrich, die seit November neue Leiterin der Volkshochschule Neukirchen-Vluyn ist. Zum zweiten Mal wird der Vortrag „Zero waste home“ angeboten, da es viele Interessenten dafür gab, erklärt Friedrich. Zwei Wochen später wird die Thematik praktisch in einem Workshop umgesetzt: Man stellt selbst ressourcenschonende Alltagsprodukte her, damit dauerhaft Müll reduziert und vermieden wird.