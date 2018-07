Porsche ist Kult, die Fahrer trafen sich in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn Viele Dutzend Kult-Autos stoppten am Sonntag am Averdunkshof. Zum Teil kamen die Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet zu dem bodenständigen Treffen.

Ein wenig gefachsimpelt werde schon, zum Beispiel über neue Modelle oder über gute Werkstätten. Hauptsächlich gehe es aber um die Geselligkeit, wenn sich die Club-Mitglieder an jedem ersten Donnerstag im Monat im Restaurant Elfrather Mühle in Krefeld treffen. Besonders stolz sind er und Kollege Herbert Hüttemann auf die gemeinsamen Ausfahrten, die dreimal im Jahr veranstaltet würden. Dieses Jahr war man bereits mit rund 15 Autos im Westerwald und in Greetsiel an der Nordsee. Im Herbst ist geplant, an die Ahr zu fahren. Dabei bekomme jedes Team ein „Roadbook“ mit bestimmten Aufgaben, die auf der Fahrt erledigt oder gefunden werden müssen. Solch eine „Schnitzeljagd“ bringe Spaß und Abwechslung in die Ausfahrten, erzählen die beiden Porsche-Fans. Im nächsten Jahr soll es sogar bis an den Gardasee gehen. „Toll am Porsche ist, dass er beides kann: sportliches Fahren und ganz normales Alltagsgefährt“, sagt Hüttemann. Natürlich habe es auch seinen Reiz, mal den Nürburgring oder die Rennstrecke im belgischen Spa zu fahren. Der Porsche Club Nordrhein existiert seit 2011, wurde von Kunden des Moerser Porschezentrums Niederrhein ins Leben gerufen. Man freue sich über das große Interesse und hoffe, neue Mitglieder zu gewinnen, betonen die Vorstandsmitglieder.