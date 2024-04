Polizei sucht Zeugen in Neukirchen-Vluyn Unbekannte brechen sieben Fahrzeuge auf

In der Nacht zu Montag, 15. April, haben Unbekannte im Bereich Neukirchen-Vluyn insgesamt sieben Fahrzeuge aufgebrochen. Die Tatorte liegen an der Mozartstraße, der Ludwig-Doll-Straße, der Hochstraße, an der Wiesfurthstraße, der Bruchstraße und der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Ein Zeuge meldete verdächtige Beobachtungen; er will zwischen drei und vier Uhr einen mit mehreren Personen besetzten dunklen VW Kombi, vermutlich einen Passat, an der Mozartstraße gesehen haben.