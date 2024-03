Diebstahl in Neukirchen-Vluyn Unbekannte stehlen Maschinen von Bauernhof

Zwischen Mittwoch, 28. Februar, 20.30 Uhr und Donnerstag, 29. Februar, 9 Uhr, haben bislang unbekannte Täter mehrere Maschinen und hochwertige Werkzeuge aus einer Scheune eines Bauernhofs an der Luiter Straße gestohlen. Die Täter durchtrennten die Drähte eines Zaunelements eines angrenzenden Nachbargrundstücks und zum Hof. Aufgefundene Reifenspuren lassen den Schluss zu, dass sich die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug dem Grundstück näherten, um ihre Beute damit zu transportieren. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den Tätern oder einem verdächtigen Fahrzeug in dem Bereich machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 1710 entgegen.