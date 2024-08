Polizei liegen schon mehrere Strafanzeigen vor Jugendliche randalieren in Neukirchen-Vluyn – offene Fenster eingeworfen und geplündert

Nächtliche Ruhestörung, Randale, Körperverletzung – in sämtlichen Facebook-Gruppen werden seit Tagen Nachrichten geteilt, in denen von Unruhe stiftenden Jugendlichen die Rede ist. Die erste Nachricht wurde von einer Userin am 5. August gepostet. In der fragte sie andere Neukirchen-Vluyner, ob jemand von ihnen am frühen Morgen Jugendliche am Vluyner Platz gesehen hätte, die dort Gewalt verübt haben sollen: „Die haben mich angegriffen, mit Äpfeln beworfen und mir ins Gesicht gespuckt“, schrieb sie auf Facebook. Die Würfe der Jugendlichen, die sie als etwa 14- bis 17-Jährige beschreibt, sollen so hart gewesen sein, dass sie aufgrund einer Gehirnerschütterung und eines geprellten Knies über Nacht im Krankenhaus bleiben musste. Inzwischen ist sie wieder entlassen, schreibt aber, dass sie nun nicht mehr ohne Angst das Haus verlassen könne.