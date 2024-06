Polizeieinsatz in Neukirchen-Vluyn Drei Männer brechen Tür einer Elektrofirma auf

Bei den Männern handelt es sich um 51- ,42- und 22-Jahre alte rumänische Staatsangehörige. Der 42-jährige Mann kommt aus Gelsenkirchen, seine Komplizen verfügen über keinen festen Wohnsitz. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Moers wird am Dienstag über die Möglichkeit der Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls beim zuständigen Amtsgericht entscheiden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.