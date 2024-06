Polizeieinsatz in Neukirchen-Vluyn 20-Jähriger wurde nach Diebstahl vorläufig festgenommen

Neukirchen-Vluyn · Einigen Polizeibeamten fiel am Abend des 12. Juni ein verdächtiges Auto am Vluyner Südring auf. Daraufhin wurde ein 20-jähriger Serbe vorläufig festgenommen. Was die Polizei in dem Auto fand.

13.06.2024 , 10:42 Uhr

In Neukirchen-Vluyn hat die Polizei einen 20-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Am späten Mittwochabend, gegen 23 Uhr, ist einer Streife ein verdächtiges Auto auf einem Parkplatz am Vluyner Südring aufgefallen. Das Auto stand mit heruntergelassenen Seitenscheiben unmittelbar hinter einem geparkten Firmenwagen (Klein-Lkw). Die hintere Tür zur Ladefläche des Firmenwagens war angelehnt und es konnte Licht im Innenraum festgestellt werden. Im Bereich der beiden Fahrzeuge hielten sich vier Männer auf, die bei Erkennen des Streifenwagens zu Fuß flüchteten. Einer der Männer, ein 20-jähriger Serbe, konnte bei der folgenden Nacheile vorläufig festgenommen werden. In dem Auto befand sich, neben Einbruchswerkzeug, diverses Diebesgut aus dem geöffneten Firmenwagen. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Polizisten stellten das Auto vor Ort sicher.

(lst)