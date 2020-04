Pläne für Rheurdt : Gottesdienste in Kirchen könnten ab Mitte Mai starten

Rheurdt Abstandsregeln, Schutzmasken: Pfarrer Norbert Derrix erklärt, unter welchen Voraussetzungen das gelingen kann und worauf Besucher achten müssen. Er ist sich sicher: „Wir kriegen das hin!“

Für Norbert Derrix verstricken sich Experten, wenn sie dieser Tage nur darüber streiten, wie die Heilige Messe würdig gefeiert werden kann. Sie vergäßen darüber, was Gottesdienst sei, sagt der Pfarrer der Pfarrgemeinde St. Martinus Rheurdt-Schaephuysen-Tönisberg. „Gottesdienst ist, das Lob Gottes zu verkünden, gerade im Alltag, durch mein Leben, Sprechen und Handeln“, betonte er in seiner Predigt im Online-Gottesdienst am dritten Sonntag nach der Osternacht, der seit Samstagabend im Netz freigeschaltet ist. Zum Kern der christlichen Botschaft sagte Derrix weiter: „Gespeist wird diese Form des lebendigen Gottesdienstes durch die Hochform, die Heilige Messe, in der wir die Gemeinschaft untereinander, aber erst recht mit Gott bestärken lassen.“ Möglicherweise kann er diese gemeinsam mit den Gläubigen ab dem 10. Mai wieder feiern. Ursprünglich sollte an diesem Tag die Firmung von Weihbischof Rolf Lohmann gespendet werden sollte. Diese wurde durch die Corona-Zeit auf den 8. November verschoben. Die Erstkommunion, die für Anfang Mai geplant war, ist jetzt für den September terminiert. „Auf diesen Gottesdienst freue ich mich und dafür bin ich dankbar“, betonte der Pfarrer in einer Online-Ansprache, die seit vergangener Woche freigeschaltet ist. „Nur bisher haben wir keine Maßgabe, die umgesetzt werden kann. Es gilt immer noch die Kontaktsperre.“