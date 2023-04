Photovoltaik in Rheurdt Eigener Strom vom Garagendach

Bei Bernd Flecken kommt der Strom nicht nur einfach aus der Steckdose, sondern fließt auch einfach in die Steckdose hinein, wenn die Sonne lacht. Der 40 Jahre alte Neufelder zählt zu den ersten, die in der Ökogemeinde Rheurdt eine Balkonanlage installierten – wenn auch nicht an einem Balkon, sondern auf einem Garagendach. „Ich wollte diese Mini-Solaranlage testen, wie diese Balkonanlagen auch genannt werden“, erzählt der Familienvater, der in Rheurdt auch Mitglied der Initiative Wattbewerb ist. „Im Sommer 2021 habe ich ein erstes Panel aufgestellt, dazu einen Wechselrichter. Im Frühjahr 2022 kam das zweite Panel hinzu.“