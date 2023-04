Gartenliebhaber in Rheurdt Die Pflanzentauschbörse kommt gut an

Am Pfarrheim St. Hubertus in Schaephuysen breiteten Gartenbesitzer und Pflanzenliebhaber am Wochenende ihre Schätze aus. Sie stammen aus eigenem Bestand, der pünktlich zum Saisonbeginn als Tauschgut ausgemacht wurde. Einige tragen Schilder mit Infos zur Pflanze, Standort und Pflege. Andere sind namentlich gekennzeichnet. Vielfalt bestimmt das Bild für zwei Stunden. „Schön ist, dass wir den gut zugänglichen Ort vor dem Pfarrheim nutzen können. Die Pflanzenbörse hat viel Potential“, freut sich Alfred Wronski vom örtlich ausrichtenden Verein zur Förderung der Artenvielfalt und des Umweltschutzes.