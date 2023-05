Neuer Standort in Rheurdt Pfadfinder gestalten Platz in Schaephuysen

Seit dem Frühjahr 2022 bespielen die Rheurdter Pfadfinder den Schaephuysener Sportplatz, der vom Sportverein Schaephuysen als Fußballanlage genutzt wurde, bis er mit dem SV Rheurdt zur Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen fusionierte. „Wir haben jetzt zwei Standorte“, erläutert Vorsitzender Maurice Büchner. „Wir sind im Pfarrheim an der Kirchstraße und wir sind auf dem Platz an der Straße „Am Sportplatz“ zuhause. Am Sportplatz liegt das Vereinsgebäude.“