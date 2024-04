Puppentheater in Neukirchen-Vluyn „Paw Patrol“ ist bald am Klingerhuf zu sehen

Die Namen Chase, Rubble, Marshall, Rocky, Zuma und Skye sind vielen Kindern ein Begriff. Sie gehören sechs Hunden aus der Serie „Paw Patrol“, die in jeder Folge den Menschen und Tieren in „Adventure Bay“ bei ihren Problemen helfen. Demnächst kommt „Paw Patrol“ als Puppenspiel an den Klingerhuf, wie es in einer Mitteilung von „Gino's Puppenbühne“, den Veranstaltern der Puppenbühne, heißt. Gezeigt wird von Donnerstag, 18. April, bis Sonntag, 28. April, das Stück „Paw Patrol und der verschmutzte Teich“.