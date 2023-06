Handel in Neukirchen-Vluyn IHK übt Kritik an Verkehrsversuch in Vluyn

Die Stadt möchte einen einjährigen Verkehrsversuch in Vluyn starten. Ab dem 15. September darf entlang der Niederrheinallee zwischen Springenweg und Vutzkreisel nicht mehr geparkt werden. Mehr als 20 Parkplätze entfallen dadurch. Autofahrer dürfen Radfahrer auf diesem Straßenabschnitt zudem nicht mehr überholen. In den Parkbuchten darf nur noch 15 Minuten lang geparkt werden. Der Verkehrsversuch ist laut Stadt eine Maßnahme aus dem „Klimafreundlichen Mobilitätskonzept“. „Dieser Verkehrsversuch darf nicht wie vom Rathaus geplant werden.“ Das ist die einhellige Meinung von 40 Geschäftsleuten, die sich auf Einladung des Werberings zu den vorgesehenen Änderungen in Vluyn Anfang Juni beraten haben. „Der Verkehrsversuch der Stadt ist nicht durchdacht und birgt erhebliche Risiken für die Wirtschaft im vitalen Ortskern Vluyn. Man kann es nicht wegdiskutieren. Viele Kunden kommen mit dem Auto nach Vluyn, erstaunlich viele auch aus umliegenden Orten und auf der Durchfahrt“, erklärt Jürgen Spykers, Vorsitzender des Werberings in einer Pressemitteilung.