Keine Stellplatzsatzung im Ökodorf Parken bleibt ein Thema in Rheurdt

In einer solchen Satzung könnte die Gemeinde festlegen, wie viele Stellplätze für Autos angelegt werden müssten, wenn Gebäude neu errichtet werden, etwa 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit. In der Gemeinde Bedburg-Hau gibt es Überlegungen, eine solche Stellplatzsatzung zu erlassen. Außerdem läuft in der Gemeinde Kerken ein Verfahren, eine entsprechende Satzung aufzustellen. Auf die dortigen Erfahrungen verwies die Gemeindeverwaltung in ihrer schriftlichen Antwort. „Die Aufstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung ist ein komplexer Vorgang“, heißt es darin. „Die Gemeinde Kerken hat beispielsweise zwei Planungsbüros beauftragt, eines für Verkehrs- und eines für Städteplanung.“