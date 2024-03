Wegen Ostern in Neukirchen-Vluyn Geänderte Regeln bei Wochenmärkten und Abfuhrtagen

Aufgrund des Karfreitags am 29. März werden die Wochenmärkte am Grafschafter Platz und am Vluyner Platz auf Gründonnerstag, 28. März, ab 13 Uhr vorverlegt. Der Markt am Karsamstag, 30. März, auf dem Platz „Am Markt“ in Neukirchen findet wie gewohnt statt. Die Parksituation auf dem Grafschafter Platz ändert sich dadurch wie folgt: Am Donnerstag, 28. März, wird die Fläche von 11 bis 18.30 Uhr für den Wochenmarkt gesperrt, dafür stehen die Parkplätze Karfreitag den ganzen Tag zur Verfügung.