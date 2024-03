Brauchtum in Neukirchen-Vluyn Welche Osterfeuer erlaubt sind

Die Rechtsprechung sei in Neukirchen-Vluyn in den vergangenen Jahren „nicht gelebt worden“, betont Wagener. So sind zwischen 2017 und 2019 jeweils 112 bis 135 Osterfeuer abgebrannt worden, viermal so viele wie in Städten vergleichbarer Größe. Die meisten Feuer fanden nach Erkenntnissen der Stadt im privaten Rahmen, verbrannt wurden vor allem Gartenabfälle, die sonst hätten entsorgt werden müssen.