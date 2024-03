Brauchtum in Neukirchen-Vluyn Das muss beim Abbrennen von Osterfeuern beachtet werden

Neukirchen-Vluyn · Wer ein Osterfeuer abbrennen will, muss einige rechtliche Vorgaben beachten. So sind etwa nur Veranstaltungen von Vereinen, Organisationen und Glaubensgemeinschaften innerhalb einer Ortsgemeinschaft erlaubt. Was Bürgerinnen und Bürger noch wissen müssen.

05.03.2024 , 18:30 Uhr

Menschen stehen an einem traditionellen Osterfeuer. Wer eins in Neukirchen-Vluyn abbrennen möchte, muss einiges beachten. Foto: dpa/Boris Roessler

Ostern fällt in diesem Jahr sehr früh, nämlich auf Ende März: Am 29. März ist Karfreitag, Ostermontag fällt auf den 1. April – und nein, das ist kein Aprilscherz. Wer in Neukirchen-Vluyn an diesen Tagen ein Osterfeuer ausrichten möchte, muss rechtliche Vorgaben beachten und sich rechtzeitig beim Ordnungsamt melden. Die Anzeige von Osterfeuern ist ab sofort beim Ordnungsamt möglich. Bis spätestens 14 Tage vor dem Abbrenntag muss das bereitgestellte Formular der Stadt übermittelt werden. Erlaubt sind ausschließlich Osterfeuer, die der Brauchtumspflege dienen. Dazu zählen keine Veranstaltungen von Privatpersonen, sondern nur die Feste, die Vereine, Organisationen und Glaubensgemeinschaften innerhalb einer Ortsgemeinschaft organisiert haben. Das Ordnungsamt behält sich stichprobenartige Kontrollen vor. Verstöße gegen die Anzeige-, Durchführungs- und Sicherungspflichten können mit einer Geldbuße geahndet werden. Die Stadt bittet besonders darum, den Tierschutz zu berücksichtigen. Vor dem Anzünden muss das Holz umgeschichtet werden, um Vögel, Igel, Mäuse und Kaninchen zu vertreiben. Für den Verbrennungsplatz sind volljährige Aufsichtspersonen nötig, die bis zum vollständigen Erlöschen von Feuer und Glut vor Ort bleiben müssen. Erlaubt ist nur unbehandeltes, naturbelassenes Holz in Form von Baum- und Strauchschnitt. Zudem sind Abstandsregelungen zu Gebäuden, baulichen Anlagen oder Wald- und Naturschutzgebieten einzuhalten. Die genauen Regelungen werden mit dem bereitgestellten Anmeldebogen ermittelt. Das Anmeldeformular ist auf www.neukirchen-vluyn.de abrufbar. Dort sind auch weitere Informationen zu dem Thema zu finden. Ansprechpartner im Ordnungsamt ist Michael Feldhaar, er ist erreichbar unter der Telefonnummer 02845 391160.

(RP)