Rheurdt : Oster-Überraschung für Kinder der Kita Fliegenpilz

RHEURDT Große Freude bei den Kindergartenkinder der Elterninitiative Fliegenpilz in Schaephuysen. Der Osterhase hat die rund 40 „Fliegenpilze“ nicht vergessen und ein kleines Osterpräsent im Familienzentrum hinterlegt.

In der Tüte befand sich eine Bastelanleitung, ein Osterbild zum Ausmalen, eine Ostergeschichte inklusive Süßigkeit und ein Brief vom Osterhasen an die Kinder und Eltern.

„Eine tolle Idee in schwierigen Zeiten“, freut sich Mutter Jenny Funke. Tochter Louisa (5) besucht die Kita, die seit Mitte März geschlossen ist. Über die App wusste sie von der Überraschung, die auf die Kinder wartete. Sie machte mit Louisa eine kleine Radtour zum Kindergarten im Kirchwinkel. „Die Tür stand einen Spalt auf“, beschreibt sie das Erlebnis. Die Freude war umso größer, als Louisa dabei die kleinen Ostertüten entdeckte, die das Kita-Team gebastelt hatte. „Louisa vermisst den Kindergarten und die Spielkameraden.Als Eltern waren wir genauso begeistert, dass in der Kita das Osterfest nicht ausgefallen ist, sondern an uns alle gedacht wurde“, sagt Jenny Funke. Doch auch zuhause mit Schwester Helena (11) ist viel los. Die beiden Schwestern nehmen sich neu und anders wahr, so die Mutter. „Wir versuchen einen ganz normalen Alltag zu führen und machen viel zusammen. Daher kam die Ostertüte genau zur richtigen Zeit.“