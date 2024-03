Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn Er züchtet Diven für die Fensterbank

Neukirchen-Vluyn · Jörg Fresohnke ist Orchideenzüchter aus Leidenschaft. In seinem Gewächshaus in Niep wachsen wahre Schönheiten. Was an der exotischen Schönheit so faszinierend ist und wie Orchideen auch zu Hause gedeihen.

29.03.2024 , 12:30 Uhr

Jörg Fresohnke hat vor 22 Jahren den Betrieb in Niep übernommen. Gerade ist er wieder für seine Züchtungen ausgezeichnet worden. Foto: Jakob Klos

Von Sabine Hannemann