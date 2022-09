Kunst in Rheurdt : Open Art geht in die Neuauflage

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler freuen sich bei Open Art auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Foto: Volker Atrops

Rheurdt Am letzten Wochenende im September öffnen Kunstschaffende in Rheurdt ihre Ateliers. An insgesamt zwölf Stationen reicht die Bandbreite von Malerei, Holzarbeiten über Schmuck und Floristik bis zu kreativ-textilen Arbeiten.

Von Sabine Hannemann

Rheurdter Kunstschaffende laden am kommenden Wochenende, 24. und 25. September, von 11 bis 17 Uhr, zur Neuauflage von Open Art ein. Sie öffnen ihre Ateliers, in denen ebenfalls Gastkünstler Arbeiten präsentieren. Die Bandbreite kann sich sehen lassen. Sie reicht von Malerei, Holzarbeiten über Schmuck und Floristik bis zu kreativ-textilen Arbeiten. Mit dabei ist auch das Tattoo-Studio Soulmade Pirates (Rathausstraße 23), wo Kunst unter die Haut geht.

Zu Open Art meldet das Mitteilungsblatt: „An zwölf Stationen finden Sie vom Huckenweg 3 zu Hacksteinskuhlen 17 wunderbare Ansätze sinnvollen Handelns, die die Irrsinnigkeiten auf wunderbare Weise vergessen lassen.“ Auf facettenreiche Weise präsentiert sich Kunst an ihren Schaffensorten. Mancher der Ausstellenden mischt auf anderen Ebenen mit, wie Christel Johanna Schoenen-Schlootz, die in Oermten, Huckenweg 3, ausstellt. Ihre Malerei ziert das Weinsortiment von Jutta Fassian, die ein Weingut an der Mosel führt. Knotenringe der Goldschmiedin Gisa Elmer, An den Hacksteinkuhlen 15a, liegen im Düsseldorfer Museumsshop zur Ausstellung von Christo und Jeanne Claude aus. Anke Schmitz, die mit textilen Collagen und Quilttechniken für Aufmerksamkeit sorgt, ist wieder mit dabei und stellt zusammen mit Filzgestalterin Karin Scheidt bei Adelheid Thillosen (Aldekerker Straße 14) aus.

Martina Viehweg zeigt im Blumenwerkraum, Landwehrweg 150, Floristik. Um Knotengedöns, sprich Makramé in angesagten Farben, geht es bei Britt Ruschke, An den Hacksteinskuhlen 17. Stephanie Bongers verarbeitet ausgediente Fahrradschläuche zu Schmuck und anderen nützlichen Dingen. Sie stellt bei Jenny Schäfer aus. Ihre Schmuck- und Bronzearbeiten zeigt Anke Cöhnen, Finnmannshof 14. Auf Holz schwört Lambert Holtappels, Hochend 45. Volker Atrops lädt zu „Recording Rheurdt“ auf die Feldstraße 12 ein. Malerei zeigen Jenny Schäfer, Birgit Golitz und Margret Theissen (Hochend 68). Maler Gerd Hüsken stellt erneut mit einer russischen Künstlerin aus (Bahnstraße 62).