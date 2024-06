Arbeiten auf Vluyner Friedhof Trauerhalle in Vluyn wird bis Mitte Juli saniert

Nun ist es so weit. In der Zeit vom 1. bis 12. Juli soll nun die bauliche Umsetzung der Tragwerksinstandsetzung erfolgen. In dieser Zeit ist der Zugang zum Gebäude allerdings nicht möglich. Die Trauerhalle steht danach – also voraussichtlich ab Mitte Juli – aber wieder für eine Nutzung uneingeschränkt zur Verfügung.