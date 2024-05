Eis essen in Rheurdt Spaghetti-Eis war der Renner bei der Eröffnung der Nordstern-Eismanufaktur

Info

Termine Am 12. Mai gibt es erneut einen Hofverkauf an der Straße Lind 62 in Rheurdt. Vom 17. bis zum 20. Mai steht der Wagen beim Moers Festival, am 22. Juni auf dem Heimspiel in Schaephuysen.

Sorten Es gibt insgesamt zwölf Eissorten – von Vanille über Mango-Chili bis hin zu echter Pistazie ist alles dabei. Das Eis kann auch mitgenommen werden.