Rechtsstreit um Gebäude in Neukirchen-Vluyn Prozess um Hochhausruine erneut verschoben

Neukirchen-Vluyn · Zum dritten Mal ist eine Verhandlung um das Vorkaufsrecht für den „Schandfleck“ am Nordring verschoben worden. Die Stadt will das Gebäude abreißen, die Eigentümer wollen es sanieren. Was die CDU vom Bürgermeister fordert.

31.05.2023, 17:30 Uhr

Das Hochhaus am Nordring 59 aus der Drohnenperspektive. Das Foto entstand 2019. Foto: Norbert Prümen

Die Hochhausruine am Nordring 59 in Neukirchen-Vluyn ist seit Jahren ein Ärgernis – und wie lange sie es bleiben wird, weiß niemand. Die Stadt möchte das marode Gebäude nach einem einstimmigen Votum der Politik abreißen und das Gelände neu entwickeln; sie hat sich deshalb ein Vorkaufsrecht gesichert. Dennoch kommt das Projekt nicht ins Rollen, denn um dieses Vorkaufsrecht gibt es einen Rechtstreit mit den derzeitigen Eigentümern.