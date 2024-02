Kampagne „No Mow May“ in Rheurdt Ökodorf will im Mai aufs Rasenmähen verzichten

„In Rheurdt bleibt das Gras im Mai grün und umweltfreundlich“ – so oder so ähnlich könnte man den Beschluss des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung formulieren, der am vergangenen Donnerstag tagte. Denn die Gemeinde will sich an der Aktion „Mähfreier Mai“ beteiligen. Das heißt: Gemeindeeigene Flächen sollen in diesem Jahr nicht im Mai, sondern erst im Juni gemäht werden. Ausgenommen sind Flächen, die durch die Verkehrssicherungspflicht gemäht werden müssen. Ziel der Aktion ist, die Insektenvielfalt zu erhöhen, die seit den 1970-er-Jahren zurückgeht. Den Antrag hatten die Grünen gestellt, im Ausschuss stimmten schließlich alle Fraktionen zu.